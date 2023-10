Der Revital-Shop in Rohrbach sucht Verstärkung

Unterstützung wird bei der Textilsortierung, der Warenvorbereitung für den Verkauf, bei der Regalbetreuung, beim Dekorieren und auch im Verkauf benötigt. Der Volkshilfe Revital-Shop befindet sich in der Rohrbacher Bahnhofstraße 27, in Zusammenarbeit mit den Umweltprofis des Rohrbacher Bezirksabfallverbandes werden Waren aus den Altstoffsammelzentren gesammelt und aufbereitet. Anschließend stehen sie für jedermann im Rohrbacher Shop zum Kauf bereit, neben Revital-Waren werden auch modische Kleidung und Textilien zum Kauf angeboten. "Wir suchen nun Freiwillige, die uns einmal pro Woche und nach individueller Vereinbarung ein paar Stunden im Shop unterstützen", erklärt Shop-Leiterin Melanie Königsstetter. Info unter 0676 / 8734 5088 oder via Mail unter Melanie.Koenigsstetter@volkshilfe-ooe.at melden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper