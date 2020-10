Zur "Wentzel’schen Guts- und Forstverwaltung Weinberg" in Kefermarkt gehören etwa 400 Hektar Wald, 75 Hektar Landwirtschaft in Eigenbewirtschaftung sowie 100 Kilometer Fischwasser. Die Besitzerfamilie wohnt in Halle an der Saale, weshalb Wilhelm Leitner das Gut, das sich über sechs Gemeinden erstreckt, seit 30 Jahren verantwortungsvoll führt.