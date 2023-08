Der Oberzauner-Hof wird wieder zur Sommer-Kunstgalerie im Steinhaus

Zum zehnten Mal verwandelt sich der alte Bauernhof "Oberzauner" in St. Ulrich in die temporäre "Sommerkunst im Steinhaus"-Galerie. Eröffnet wird die Schau am Sonntag um 14 Uhr. Ein kleines Jubiläum, das mit zwei renommierten Künstlern gefeiert wird – der Zeichner, Maler und Grafiker Gerhard Wöß sowie der Kinetiker Hans Polterauer laden mit ihren "Werkschauen" ein, den Blick auf die Welt als Frage zu richten: Woraus besteht unsere Welt wirklich?