Der Mensch steht bei aller Technik im Mittelpunkt

"Der Mensch steht immer im Mittelpunkt", ist sich Johannes Enzenhofer, Bezirksfeuerwehrkommandant von Urfahr-Umgebung, mit seinen drei Abschnittskommandanten einig. Nichtsdestotrotz hält auch die moderne Technik Einzug. Erst vor wenigen Tagen ging die Feuerwehr-Drohne am Standort in Zwettl/Rodl in Dienst. Acht ausgebildete Drohnenpiloten stehen zur Verfügung und können im Einsatzfall wertvolle Informationen aus der Luft für die Einsatzleitung liefern.