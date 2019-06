Der Lions Club Rohrbach schenkt Zeit und Freude am Wochenmarkt

Für andere bereit zu sein und zu helfen, ist für die Mitglieder des Lions Clubs Rohrbach Böhmerwald ein Anliegen und eine Selbstverständlichkeit. So findet am Samstag der schon traditionelle "Tag mit Freunden" für 20 Jugendliche und Junggebliebene mit besonderen Bedürfnissen in Rohrbach statt. An diesem jährlich seit 22 Jahren stattfindenden "Tag mit Freunden" wird 20 Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein erlebnisreicher und freudvoller Tag geboten, der gleichzeitig auch deren Eltern oder pflegende Angehörigen durch ein paar freie unbeschwerte Stunden ohne Betreuungsaufgabe entlasten soll. Auch ist es dem Lions Club wichtig, in der Gesellschaft damit ein Zeichen des Miteinanders, der Menschlichkeit und der Nächstenliebe zu setzen. Das Erlebnisprogramm sieht von 11 bis 12 Uhr eine Teilnahme am Rohrbacher Wochenmarkt am Stadtplatz vor. Die Besucher des Wochenmarktes werden dabei mit kleinen Aufmerksamkeiten als Zeichen des Miteinanders beschenkt.

