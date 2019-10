Man kennt ihn, viele lieben ihn und nicht wenige halten ihn für den mit regionalen Produkten am besten sortierten Lebensmittelmarkt in Linz. Was macht die Mühlviertler Familie Strutz-Winkler so anders, dass sie trotz übermächtiger Konkurrenz nicht nur in Linz-Auhof, sondern auch in Altenberg und Gramastetten höchst erfolgreich Lebensmittelmärkte betreibt und mittlerweile 90 Mitarbeiter beschäftigt?