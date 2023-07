ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

"Was wir in der ersten Halbzeit aufgeführt haben, war ein Wahnsinn und unerklärlich", sagte LASK-Kapitän Robert Zulj nach dem letztlich schmeichelhaften 1:1 (0:1) gegen Rapid zum Auftakt der Fußball-Bundesliga-Saison 2023/24. In der 95. Minute rettete Felix Luckeneder einen Punkt.