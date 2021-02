Der kleine Skilift Freistadt wird am Wochenende zur großen Sportbühne

Mit seinen rund 100 Höhenmetern zählt der Skilift Freistadt nicht unbedingt zu den Riesen im heimischen Wintersportangebot. Und dennoch wird der Lifthang am westlichen Rand der Braustadt – so es die Witterung zulässt – am Wochenende Schauplatz einer außergewöhnlichen sportlichen Herausforderung. Am Samstag, 14 Uhr, wird hier der Kronstorfer Lukas Kaufmann seine "Neoom-Skitour-Challenge" starten.