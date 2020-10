Influencer, das sind irgendwelche jungen Youtuber, die ob der ach so phänomenalen Wirksamkeit eines neuen Produkts, das sie gerade entdeckt haben, stets am Rande des Nervenzusammenbruchs taumeln. Manche machen das sogar hauptberuflich – aber nur in großen Metropolen. Diese Einschätzung des Phänomens "Influencer" ist viel zu eng gefasst, sagt David Kaiselgruber.