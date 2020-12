Der Granitbock aus dem Landbrauhaus Hofstetten in St. Martin ist ein Bier, das die Elemente in sich vereint: bestes Brauwasser, Granittröge aus der Mühlviertler Erde, Feuer zum Erhitzen von Granitzweckerln und Luft, die das Bier in der offenen Gär-Methode in ausreichender Menge erhält. Die Feinschmecker des Gault-Millau-Guides kürten nun den Granitbock zum Bier des Jahres 2021. Der einzigartige Geschmack ist es auch, der die viele Arbeit rechtfertigt, die im Granitbock steckt.