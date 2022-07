Der heilige Florian muss Mühlviertler gewesen sein

Sankt Peter. Eine erfolgreiche Wiederbelebung auf allen Ebenen war der Landes-Feuerwehrbewerb in St. Peter am Wimberg allemal. Nach der Corona-Pause brannten die Mühlviertler ein Feuerwerk der Kameradschaft ab. Die Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehren St. Peter am Wimberg, Kasten und Niederwaldkirchen und die zahlreichen freiwilligen Helfer aus dem gesamten Feuerwehr-Abschnitt Neufelden hatten einen Bewerb der perfekten Bedingungen auf die Beine gestellt. Drei Jahre der Vorbereitung haben das Team rund um Kommandant Herbert Strasser zusammengeschweißt.

Vor allem für die Jugendgruppen war es ein ganz besonderer Bewerb in St. Peter am Wimberg. Schließlich galt dieser zugleich als Qualifikation für den Bundesfeuerwehr-Jugendleistungsbewerb in Traiskirchen.

Egal ob jung oder alt, durch die Bank konnte man auf den Bewerbsbahnen sensationelle Leistungen sehen. Unter den 1500 Jugend- und Aktivgruppen, die vor den unzähligen Zusehern zeigten, was in ihnen steckt, spürte man die Leidenschaft, die für das Feuerwehrwesen und den Feuerwehrsport versprüht wird. Und so konnten auch die allermeisten Gruppen ihre Abzeichen in Bronze oder Silber entgegennehmen oder einfach ein schönes Bewerbswochenende im Mühlviertel genießen.

Mühlviertler dominierten

Als Doppellandessiger ging die Feuerwehr Hinterschiffl hervor (Bericht weiter vorne im Blatt). Überhaupt nutzten die Mühlviertler Gruppen ihren Heimvorteil beinhart aus.

Im Grunde war aber der „Landler“ im Mühlviertel das erwartete Fest der Kameradschaft, denn auf einem Landesbewerb trifft man Kameraden aus ganz Oberösterreich. Diese Begegnungen hatten nun fast drei Jahre Pause, auch der Landesbewerb in St. Peter hatte verschoben werden müssen. Feuerwehrpräsident Robert Mayer brachte es mit seinen Worten auf den Punkt: „Die Feuerwehr steht für Flexibilität – dies wurde uns eindrucksvoll durch die Feuerwehr St. Peter am Wimberg bestätigt.“

Er gratulierte allen Gruppen zu den bestandenen Abzeichen und wünschte auch den Weltmeisterschaftsteilnehmern viel Glück, die sich in den kommenden Tagen Richtung Slowenien aufmachen. Dort hat auch das Mühlviertel einige heiße Eisen im Feuer – nicht nur die Doppel-Landessieger aus Hinterschiffl.

Nicht nur wegen der perfekten Organisation des Landesbewerbes und des perfekten Wetters, sondern auch wegen der herausragenden Leistungen der Mühlviertler Gruppen war man sich in St. Peter schnell einig: „Der heilige Florian muss doch ein Mühlviertler gewesen sein.“ (fell)