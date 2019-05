Der "guute" Bauernladen ist online

LINZ. Neues Vertriebsprojekt: Ab Hof einkaufen und im Supermarkt abholen.

Bschoadbinkerl mit Onlineschmankerln: Martin Tanzer (Leader), Lichtenbergs Bürgermeisterin Daniela Durstberger, Händler Strutz-Winkler, Bauer Mayr, Paula Gschwantner (LWK), WKO-Leiter Tauber, Erwin Brandl (IT), Team Bild: WKO

"Das ist etwas wirklich Gutes", sagt Reinhard Stadler, der Obmann der Wirtschaftskammer Urfahr-Umgebung. Stadler meint damit eigentlich zwei U und ein neues Projekt des Vereins gUUte.

Seit heute ist www.guute-bauernladen.at online, der 15 Landwirte mit sechs Lebensmittelmärkten vernetzt und näher zu den Kunden bringt. Statt Hofläden abzuklappern, wird per Mausklick bestellt und die Ware zum Supermarkt geordert, wo sie abgeholt werden kann. "Wir wollen alles möglichst einfach halten", sagt Erwin Brandl, der mit seinem Unternehmen EBA den Onlineshop umgesetzt hat. Erfasst werden nur Namen und Telefonnummer. Obendrein wird erst bei Abholung bezahlt.

"Wir setzen auf Vertrauen", sagt Josef Strutz-Winkler, der mit seinen Märkten in Linz, Altenberg und Gramastetten mitmacht. Außer ihm sind Spar-Ganglberger in Zwettl, s’Gschäft in Eidenberg und Spar-Köhl in Schweinbach dabei. "Wir müssen etwas für die Wisch-Generation tun", sagt Florian Mayr aus Altenberg, einer der "Onlinebauern". Die Kunden sind sicher, Gutes zu bekommen. "Alle Lieferanten haben das Zertifikat Gutes vom Bauernhof‘", sagt Paula Gschwantner von der Landwirtschaftskammer, die das von Leader geförderte Projekt begleitet.

Geordert wird bis Montag, 22 Uhr, was wahlweise Freitag oder Samstag abholbereit ist (Mindestbestellmenge: 15 Euro). Um mitzumachen, ist eine gUUte-Karte erforderlich. Sie ist in den 400 Mitgliedsbetrieben erhältlich.

