In einem Projekt des Landschaftsentwicklungsfonds werden derzeit ökologisch wertvolle Uferrandstreifen an der Großen Mühl in den Gemeinden Klaffer am Hochficht und Ulrichsberg entwickelt. Aus dem Oö. Landschaftsentwicklungsfonds werden dafür rund 145.000 Euro zur Verfügung gestellt. Durch den Erwerb von etwa 7,5 Hektar Uferrandstreifen entlang eines vier Kilometer langen Gewässerabschnitts an der Großen Mühl soll dem Gewässer mehr Raum gegeben werden.