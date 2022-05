Der Graf und der Gü lesen aus "Adressat unbekannt"

Günter "Gü" Wolkerstorfer und Dominik Revertera – landläufig ob seiner adeligen Vorfahren einfach "Graf" genannt – lesen am Samstag um 20 Uhr auf Burg Piberstein aus dem Roman "Adressat unbekannt" von Kressmann Taylor.

Der Briefroman aus dem Jahr 1938 handelt vom Ende einer Freundschaft zweier deutsch-amerikanischer Geschäftsleute zu Beginn der NS-Herrschaft.

Die Lesung begleitet Jeremias Leibetseder mit seinem Fagott.

Freundschaft im Wandel

Zum Inhalt: Der Deutsche Martin Schulse und der amerikanische Jude Max Eisenstein betreiben in den USA eine gut gehende Kunstgalerie. 1932 entscheidet sich Schulse, mit seiner Familie nach Deutschland zurückzukehren. Eisenstein führt die gemeinsame Galerie in San Francisco weiter. Die beiden Männer bleiben in Kontakt und tauschen sich in ihren Briefen über Berufliches und Privates aus. Zunächst scheint die Freundschaft nicht unter der räumlichen Trennung zu leiden. Doch Schulse, der die politischen Entwicklungen in Deutschland anfangs noch kritisch betrachtet, entwickelt sich nach und nach zum bekennenden Nationalsozialisten.

Als jedoch Eisensteins Schwester Griselle, eine Schauspielerin, um ihres Judentums willen in Deutschland in Gefahr gerät, fleht Eisenstein Schulse an, der Schwester, die einst mit Schulse liiert war, zu helfen. Dabei berichtet Eisenstein, dass ein Brief an Griselle mit dem Vermerk "Adressat unbekannt" an ihn zurückgegangen sei …

Der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt 12 Euro); Reservierung unter he.eckerstorfer@eduhi.at oder 07216 6391.