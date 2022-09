Der Gelbe Sack kommt, aber das Sammelzentrum bleibt

„In einer Restmülltonne findet man etwa 55 Prozent verwertbare Stoffe, davon sind rund 19 Kilogramm Verpackungen pro Einwohner und Jahr. Mit dieser Erweiterung des Entsorgungsangebotes wird das Sammeln leerer Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Materialverbunden noch einfacher“, erklärt Bürgermeister Franz Hofer, Obmann des Bezirksabfallverbandes Rohrbach. Die Einführung des Gelben Sacks erfolgt aus mehreren Gründen: Je leichter die Entsorgung für alle Bürger ist, desto leichter erreiche man zusammen die Erhöhung der Sammel- und Recyclingquote, die das Gesetz vorschreibt.

Restabfall minimieren

Zum anderen soll der Restabfall, in dem noch immer viele Verpackungsabfälle landen, minimiert werden. Außerdem haben wenig oder nicht mobile Bürger so die Chance, ihre Verpackungen richtig zu trennen und zu entsorgen.

Sammeln im „Gelben Sack“

Dazu bekommt jeder Haushalt eine kostenlose Erstausstattung von 13 Säcken samt Information zugestellt. Nachschub kann man sich beim zuständigen Gemeindeamt holen. Die Abholung der gelben Sammelsäcke erfolgt am gleichen Platz wie bei der Restabfall- und Papierabfuhr im Vier-Wochen-Rhythmus. Was wird im Gelben Sack gesammelt? Alle leeren Verpackungen aus Kunststoff, Materialverbunden und Metall sowie Styroporverpackungen dürfen in den Gelben Sack. Wichtig: Je sauberer und besser sortiert das Sammelmaterial ist, desto besser kann es verwertet werden. Die Verpackungen sind ein wertvoller Rohstoff für die Wiederverwertung im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Metall- und Kunststoffverpackungen können auch weiterhin ins ASZ gebracht werden. Die sortenreine Sammlung in den ASZ ermöglicht eine hohe stoffliche Verwertung und somit ein ökologisch und wirtschaftlich sinnvolles Recycling. Durch diese Erlöse werden die Abfallgebühren im Bezirk gestützt.

Erste Abholung im Jänner

Damit bis Jahresende alle Haushalte ihre Sackrollen bekommen, wird bereits Mitte September mit der Verteilung begonnen. Die Säcke werden entweder von einem Verein der Gemeinde oder von einem beauftragten Zusteller verteilt. Kooperationspartner bei der Abholung ist das Unternehmen Zellinger aus Walding. Die erste Abholung erfolgt dann im Jänner 2023.