Der Gast sieht beim Frühstück, wo der Käse auf seinem Teller hergestellt wird

Die 117 Zimmer im Falkensteiner Hotel in Bad Leonfelden wurden neu gestaltet. Insgesamt flossen fünf Millionen Euro in den Umbau.

Seit Anfang Jänner war das Falkensteiner Hotel in Bad Leonfelden geschlossen. Heute wird es als "Falkensteiner Genuss- und Wohlfühlhotel Mühlviertel" wiedereröffnet. Dazwischen liegt eine umfassende Frischzellenkur – nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich. "Für die Renovierungsarbeiten haben wir insgesamt fünf Millionen Euro investiert", erzählt Hoteldirektorin Heide Perndorfer: "Beim Umbau haben wir für den Großteil der Arbeiten heimische Unternehmen beauftragt, wie etwa die ortsansässige Baufirma Kapl oder die Tischlerei Scheschy aus Neufelden, welche sämtliche Arbeiten in der Innenausstattung übernommen hat." Nur bei der losen Möblierung habe man gemäß den Südtiroler Wurzeln der Falkensteiner-Gruppe auf italienische Markenwaren gesetzt.

Neue Ausstattung in allen Zimmern

Der Ruhebereich wurde erweitert, und auch der Fitnessbereich ist nun fast doppelt so groß. Die Saunen im Untergeschoß wurden teilweise erneuert, und auch im Restaurant wurde einiges umgebaut. Die Zimmeranzahl bleibt gleich wie zuvor: 117 Zimmer und davon 20 Suiten und De-luxe-Zimmer. Die Ausstattung ist aber in allen Zimmern neu. Neu ist auch das All-inclusive-Konzept, das vermehrt auf regionale Kulinarik setzt. Der Fokus liegt stark auf der Natur der Region. "Das Mühlviertel ist seit tausenden Jahren für seine Kraftplätze bekannt, und das fließt auch ins neue Konzept mit ein – von Wellness bis Kulinarik", sagt Perndorfer.

Schon zum Frühstück gibt es regionalen Schinken und Käsespezialitäten. Diese werden sogar in Sichtweite des Frühstückstisches hergestellt – bei der Hofmolkerei "Enzi-Milch". "Für uns ist die Kooperation mit dem Falkensteiner eine gute Absatzmöglichkeit unserer Produkte", sagt Stefan Enzenhofer, der gemeinsam mit seiner Frau Verena den Hof in Bad Leonfelden bewirtschaftet. Zu den Falkensteiner-Lieferanten gehört auch Christoph Denkmaier vom Saxlhof in Schenkenfelden. Er produziert dort Bio-Angus-Fleisch und Bio-Masthendl fürs Hotel. Zubereitet werden die Angus-Steaks künftig auf der neuen Grillstation im umgebauten Restaurant.

Stefan und Verena Enzenhofer liefern Milchprodukte an das Hotel. Bild: Fellhofer

Aloha-Gefühl im Mühlviertel

Die Kraftplätze in der Region spielen im neuen Spa-Konzept eine große Rolle. Mystische Moorlandschaften sind typisch für Bad Leonfelden. Aber nicht nur das Mühlviertel steht Pate für die neuen Angebote: "Das Konzept ist unter anderem inspiriert vom hawaiianischen ,Aloha-Spirit‘ und dem Weitblick in die Natur", verrät Heide Perndorfer. So werden Kombinationen aus klassischer Lomi-Lomi-Nui-Massage und warmen und kalten Steinen aus der Region angeboten.

Aber auch bei der Wahl der Materialien im Hotel kommen vermehrt nachwachsende Rohstoffe, wie Holz, zur Anwendung. Außerdem wurde die Energiegewinnung durch Solarkraft ausgebaut. So ging rechtzeitig zur Eröffnung auch die große PV-Anlage auf dem Hoteldach in Betrieb.

Dabei kann auch der Gast umweltschonend urlauben. Bei Verzicht auf den Zimmerservice für drei Tage bekommen Gäste bis zu zehn Prozent Rabatt auf den Tagessatz. Wenn sie auch noch mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln anreisen, bekommen die Gäste einen Gutschein in Höhe von 30 Euro.

Monat der offenen Tür im Mai

Natürlich will sich das Haus auch interessierten Mühlviertlern präsentieren: Im Mai gibt es täglich zwischen 16 und 18 Uhr Hausführungen.

