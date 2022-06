Der Freistädter Bahnhof wird zur Großbaustelle

Ernst machen die ÖBB nun mit dem Umbau des Bahnhofes Freistadt. Mit einem Kostenvolumen von zwölf Millionen Euro werden Bahnsteig und Technik auf den neuesten Stand gebracht. Im Mai 2023 soll der neue Bahnsteig in Betrieb gehen.

„Wir gestalten den Bahnhof barrierefrei und errichten dazu einen neuen Mittelbahnsteig mit erhöhtem Bahnsteigniveau, der mit einer wetterfesten Wartekoje ausgestattet ist,“ sagte dazu gestern Hubert Hager, ÖBB-Geschäftsbereichsleiter für Neu- und Ausbauprojekte. Zudem werde die gesamte Bahninfrastruktur im Stationsbereich erneuert: von den Gleisen über die Oberleitung bis zur Entwässerung. Eine digitale Fahrgastinformation wird die Bahnfahrenden über Monitor-Anzeigen mit Abfahrts- und Ankunftsdaten in Echtzeit versorgen. Hager: „Das historische Bahnhofsgebäude bleibt bestehen und erhält einen Technikraum.“

„In Freistadt investieren wir in den Ausbau, um die Leistungsfähigkeit des Bahnsystems in Oberösterreich zu erhöhen“, ergänzte Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner. „Bahnfahren boomt. Umso wichtiger ist es, unseren Bahnhof aufzuwerten, damit die Menschen auch am Land gerne und bequem in den Zug steigen können,“ sagte Christian Gratzl, Bürgermeister von Freistadt. „Die Summerauerbahn ist eine wichtige Infrastruktur für unsere Gemeinde, für unsere Pendler und überhaupt eine tolle Ausflugsstrecke für Reisefreudige.“ Gratzl bat dabei auch die Bevölkerung um Durchhaltevermögen und Verständnis für die einjährige Zeit des Umbaus.

Summerauerbahn-Ausbau

Durch Maßnahmen an sieben Bahnhöfen, drei Haltestellen und entlang 61 Kilometer langen Summerauerstrecke steht Reisenden künftig mehr Fahrgastkomfort zur Verfügung. Dafür investieren ÖBB und Land Oberösterreich bis 2027 rund 70,6 Millionen Euro. Die letzte Großbaustelle in diesem Paket ist die Umgestaltung des Bahnhofs Summerau in den Jahren 2023 und 2024.

Um zügig voranzukommen, bündeln die ÖBB die umfangreichen Bahnhofsarbeiten – zum Teil auch in der Nacht. Ein Schienenersatzverkehr ist auf den Abschnitten Pregarten bis Summerau (2. bis 30. Juli) und Linz bis Pregarten (8.bis 21. August) vorgesehen