Seit 51 Jahren ist Franz Strandl (70) Buchbinder. Seine Traditionswerkstatt in der Wiener Straße in Linz, die er vor zehn Jahren an seinen Sohn übergeben hat, ist auch wegen zahlreicher Handwerkspreise bekannt. Doch nun will der Buchbinder auch sein zweites Leben als Pianist öffentlich bekannt machen. Am Sonntag, 8. November, steht die Bruckmühle in Pregarten bei einem Matinee-Solokonzert im Zeichen seiner "Perlen der Klavierkunst".