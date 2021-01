Der Elch ist ein seltener Besucher im Mühlviertel

Eine seltene, aber dennoch nicht ganz ungewöhnliche Beobachtung gelang Wolfgang Sollberger, Leiter des Natura-2000-Infozentrums am Grünen Band Europa des Naturschutzbundes Oberösterreich. Anfang Jänner entdeckte er im Europaschutzgebiet Maltsch und Freiwald die Trittspuren von zwei Elchen im frischen Neuschnee. Elche leben nicht nur im hohen Norden, sondern auch in Mitteleuropa.

In Südböhmen gibt es ein kleines Elch-Vorkommen. Von dort wechseln ab und zu Tiere auch ins angrenzende Mühlviertel. Der Eurasische Elch ist eines der größten Landsäugetiere in Europa, mit einer Schulterhöhe von bis zu zwei Metern die größte Hirschart weltweit. In Mitteleuropa vorkommende Elchbullen werden rund 400 Kilo schwer, Elchkühe etwa 300 Kilo. Nur die Elchbullen tragen ein Geweih. Die tschechische Elch-Population stellt das südlichste Vorkommen dieser Hirschart in Europa dar.

Als kleine, relativ isolierte Population, welche mehrere Hunderte Kilometer vom nächsten dauerhaften Elchvorkommen entfernt liegt, ist sie stark gefährdet und auf einen genetischen Austausch mit anderen Elchen angewiesen. Neben der großen Entfernung stellen vor allem die Zerschneidung der Landschaft und Verbauung zusehends ein Problem dar. Die seltene Beobachtung im Europaschutzgebiet Maltsch und Freiwald unterstreicht die Bedeutung des Grünen Bandes Europa, dem Grenzbereich zum Ostblock, als Lebensraum und Wanderkorridor für Wildtiere.