Der Bürgermeister schreibt über ein Gemeinde-Original

EIDENBERG. Buffi ist in Eidenberg bekannt wie ein bunter Hund – er ist der "Hausmeister der City".

Dem Eidenberger Original Buffi widmete Bürgermeister Adi Hinterhölzl zum 70er ein eigenes Buch. Bild: privat

Unter seinem echten Namen Helmut Pichlbauer kennt das Eidenberger Original Buffi fast niemand. Seine Geschichten sind allerdings legendär.

Zum 70er von Buffi schrieb nun der Eidenberger Bürgermeister Adi Hinterhölzl ein Buch über ihn. Das Buch hat 85 Seiten und ist eine Zeitreise zurück bis in das Jahr 1965, als Buffi nach Eidenberg kam. Über ein Jahr lang sammelte der Bürgermeister Geschichten, befragte Ex-Arbeitskollegen und ließ sich selbstverständlich von Buffi selbst viel von seinem Leben und "Wirken" erzählen.

Vom Tischler zum Original

Der gebürtige Waldinger lernte Tischler und arbeitete als Hausmeister in einem Fotostudio. Seit seiner Pensionierung ist er ehrenamtlicher Hausmeister von "Eidenberg City". Seine wichtigsten "Werkzeuge" wie Kabelbinder, Seitenschneider, Spraydose und Hundekeks hat er fast immer dabei. "In den vergangenen Jahrzehnten hat Buffi so viele unglaubliche Geschichten geliefert, an denen jeder Kabarettist seine Freude hätte – oder das königlich bayerische Amtsgericht ständig Arbeit", schreibt der Bürgermeister.

Wilde Geschichten

Waren es in seinen jungen, wilden Jahren unglaubliche Ausrutscher, so ist er jetzt in einem Alter, in dem Pichlbauer noch immer für Spaß und Unterhaltung zu haben ist – wo immer er auch hinkommt. "Buffi sagt alles direkt und man kann ihm trotzdem nicht böse sein", sagt sein Biograph. Vor allem aber sei er im Ort Eidenberg eine unbezahlbare Person, die sich ehrenamtlich beinahe um alles kümmert: Er ist Lotse beim Schutzweg, Parkplatzordner, sperrt die Kirche auf und zu, mäht den Rasen, ist für so manchen Hund zuständig oder trägt Einkaufstaschen. Ohne ihn hätte es in früheren Jahren zum Beispiel keine "Unruhzeitung" in Eidenberg gegeben.

Das nun fertiggestellte Geburtstagsbuch soll ein humoristisches Dankeschön für den einzigartigen, ehrenamtlichen Hausmeister Buffi sein. Entstanden ist es mit großer Unterstützung von Thomas Schwierz, der schon mehrere Heimatbücher geschrieben hat und auch die Chronik von Eidenberg verfasst.

Sogar Abt Reinhold Dessl hat Buffi ein Vorwort gewidmet. Anlässlich der großen Geburtstagsparty am 11. Mai im Moarhof Eidenberg wird das Buch präsentiert. Unmittelbar danach startet der Verkauf. Im "G‘schäft" in Eidenberg, beim Wasserwirt in Untergeng und beim Kirchenwirt in Gramastetten ist das Buch zum Preis von 14 Euro erhältlich. Der Reinerlös geht zur Gänze an den Verein "Kulturstadl Moarhof", der diese Heimstätte zahlreicher kultureller Veranstaltungen in Eidenberg in diesem Jahr zur Gänze saniert.

Selbstverständlich haben die Autoren von Buffi die Zustimmung zu diesem Buch eingeholt. Er hat die Geschichten auch vorab gelesen und "korrigiert".

