Der Brauer und der Bäcker: Brüder als Meister und Sommeliers ihres Faches

Braumeister Tobias Pumberger ist Spezialist im Bereich der Biobiere. Sein Bruder Jakob führt den Betrieb ihrer Eltern und Großeltern in Niederkappel weiter.

Geduld und die Wertschätzung für das Produkt sind die wohl wichtigsten Zutaten, um hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. Darin sind sich die Brüder Tobias und Jakob Pumberger aus Niederkappel einig. Beide sind in der Bäckerei ihrer Eltern in Niederkappel aufgewachsen. Dort veredelt Jakob wertvolles Getreide zu Brot und Gebäck. Tobias – dem Rohstoff Getreide durchaus zugetan – braut in Neufelden Biobiere und ist Biersommelier.