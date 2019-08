Der "Bio.Garten.Eden" hat auch ein Herz für den Wald

Der Wald als grüne Lunge, Erholungsort und Wirtschaftsfaktor sowie interessante Details rund um den Bio-Kräuteranbau rücken in der zweiten Augusthälfte in das Zentrum der aktuellen Landesgartenschau "Bio. Garten.Eden" im Oberen Mühlviertel. Die Schwerpunktwochen "Kräuter & Wald" warten mit speziellen Veranstaltungen wie dem morgigen Vollmondabend sowie Workshops mit Experten auf.

Der Böhmerwald ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Mitteleuropa und nimmt deshalb für die gesamte Region eine wichtige Rolle ein. Die Höhenlage der Kräuteranbauflächen in der Böhmerwald-Region geht zwar einher mit einer kurzen Vegetationsperiode, dafür sind die Erträge qualitativ besonders hochwertig. Aber nicht nur der Anbau, sondern auch die Verarbeitung – insbesondere die Trocknung der Kräuter – muss mit größter Sorgfalt gemacht werden, um die wertvollen Wirkstoffe nutzen zu können. "Der Wald wurde als Gesundbrunnen wiederentdeckt. Und er ist wichtig für unsere Umwelt und fürs Klima", sagt Kräuterpädagogin Waltraud Müller. "Und wenn wir an die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes denken, landen wir unweigerlich bei den Kräutern." Dem pflichtet auch Bezirksoberförster Rupert Fartacek bei: "Wir haben da richtig viel zu bieten. Und überall stehen Leute dahinter, die viel Wissen zum Thema aufgebaut haben."

Die vielfältigen Aufgaben des Waldes für ein funktionierendes ökologisches Gleichgewicht thematisiert unter anderem eine Schnuppertour in den Wald, die Besucher am 29. August erleben können. Iris Niederdöckl vom Team der Böhmerwaldschule wird Interessierte dabei auf einem Rundgang in den Böhmerwald begleiten.

Kräuter & Wald

15. August, 18 Uhr: Vollmondabend: Fest für Kräuterhexen und Waldgeister.

Vollmondabend: Fest für Kräuterhexen und Waldgeister. 17. August, 19.30 Uhr: Konzert mit der Sängerin AVEC

Konzert mit der Sängerin AVEC 24. August, 16 Uhr: Konzert „Junges Gemüse rockt den Garten“ – Anorak Club Festival

Konzert „Junges Gemüse rockt den Garten“ – Anorak Club Festival 31. August, 10 Uhr: Böhmerwaldtag. Drei Länder, verbunden durch einen Wald.

Böhmerwaldtag. Drei Länder, verbunden durch einen Wald. 1. September, 13.30 Uhr: Märchensonntag mit Sabina Haslinger, Franz Bernegger