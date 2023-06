Jetzt also doch: Die Tage des Billa-Markts in Aigen-Schlägl sind gezählt. Noch Ende Februar wurde seitens des Konzerns noch öffentlich in Abrede gestellt, dass man an eine Schließung der Filiale denke. Um es jetzt jedoch per Plakat am Eingang zu verkünden: Bereits heute in einer Woche, am 17. Juni, wird der Billa-Markt geschlossen.