Der beste Gartenbauerkommt aus dem Mühlviertel

Der österreichische Verband für Garten- und Landschaftsbau kürt jedes Jahr die besten Projekte. In allen drei eingereichten Kategorien wurde GartenZauner mit Gold ausgezeichnet. Die Projekte von GartenZauner haben einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. In der Kategorie Privatgärten bis 250 m² mit dem Projekttitel "Die Kunst der Fuge" handelt es sich um einen kleinen, schattigen Innenhof in Linz. Dieser wurde von GartenZauner in eine grüne Oase verwandelt. Da sich der Innenhof auf einer Tiefgarage befindet, wurde der Bereich mit begehbaren Plattenstreifen benutzbar gemacht und die breiten Fugen üppig bepflanzt.

Beim zweiten Projekt in der Kategorie Privatgarten über 250 m² mit dem Titel "Nachhaltig für Generationen" handelt es sich um einen Bauernhof in St. Florian am Inn, wo die jüngere Generation das Ruder übernommen hat und sich Bedürfnisse und Anforderungen geändert haben. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung waren oberste Priorität. Ein alter Fahrsilo wurde zu einem Schwimmteich umfunktioniert. Vorhandenes Unterbaumaterial von Wegen sowie Abbruchmaterial war die Grundlage für trockenheitsverträgliche Staudenbeete um den Schwimmteich. Es entwickelte sich eine mediterran anmutende Bepflanzung, die ohne jede zusätzliche Bewässerung auskommt.

In der Kategorie Corporate Design hat GartenZauner ebenfalls Gold geholt. Es ist eine hervorragende Anerkennung für die konsequente Arbeit an der Marke und am Auftritt von GartenZauner. "Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen – sie zeugen von unserem konsequenten Arbeiten, handwerklichen Können, kreativen Lösungen für unsere Kunden und von der Qualität der Ausbildung der Mitarbeiter. Es ist ein Erfolg jedes einzelnen Mitarbeiters von GartenZauner, denn nur im Team sind wir zu solchen Spitzenleistungen fähig", sagt der stolze Firmenchef Wolfgang Zauner.

www.gartenzauner.com

