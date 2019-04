Der Anästhesist ist auch in Extremsituationen zur Stelle

ROHRBACH-BERG. Kostja Steiner ist der neue Chef-Anästhesist am LKH Rohrbach, auch im Notarzt-Team hat er sich bereits gut eingelebt.

Kostja Steiner ist der neue Anästhesie-Primar am LKH Rohrbach. Bild: Gespag

Als gebürtigen Salzburger mit Linzer Wurzeln verschlug es den Narkosearzt Kostja Steiner vom LKH Graz nun ins Mühlviertel. Seit Anfang März leitet Steiner das Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Rohrbach. Als Notarzt macht der begeisterte Rettungssanitäter mit dem NEF-Team auch "Hausbesuche". Überhaupt sei er erst über den Rettungsdienst zur Medizin gekommen. Über den oberösterreichischen "Heimkehrer" freut man sich am LKH Rohrbach umso mehr, als man lange nach einem Nachfolger für Primar Reinhard Panholzer gesucht hatte: "Wir hätten schon schneller einen neuen Primar gefunden, wir wollten aber einen exzellenten Arzt. Kollege Steiner hat beim Hearing brilliert, und die ersten Wochen der Zusammenarbeit haben schon gezeigt, dass er unser Team gut ergänzt", sagt Peter Stumpner, ärztlicher Direktor am LKH Rohrbach.

Anästhesie sei nämlich viel mehr als klassische Narkose, sagt Stumpner: "Dazu gehört auch Schmerzbekämpfung vor und nach einer Operation. Ein Anästhesist ist außerdem Notfallmediziner und Intensivmediziner. Und er muss Führungsqualitäten haben, um ein Team auch in Extremsituationen besonnen leiten zu können."

Versorgung in den Regionen

Harald Schöffl, Mitglied der oö. Gesundheitsholding-Geschäftsführung: "Ein engagiertes und fachlich exzellentes Team ist für die Zukunft der Gesundheitsversorgung enorm wichtig." Auch abseits des Zentralraumes: "Es ist technisch, finanziell und infrastrukturell absolut nicht sinnvoll, alles in Ballungsräume zu verschieben." Auch Steiner selbst spart nicht mit Lorbeeren für seine neue Wirkungsstätte: "Ich habe erlebt, dass hier Medizin mit Herz und Hirn auf exzellentem Niveau gemacht wird", sagt der neue Primar und verweist auf den hohen technischen Standard. "Die Technik unterstützt uns in unserer täglichen Arbeit und ist für die beste Versorgung unabdingbar. Maschinen können aber den Kern unserer Arbeit nie ersetzen." Der 38-jährige Kostja Steiner steht einem elfköpfigen Team vor und sieht sich auch als Anleiter für junge Kollegen. Derzeit sind alle Ausbildungsstellen besetzt, zusätzliche sollen geschaffen werden, um "mehr junge Kollegen für dieses wunderschöne Fach zu begeistern".

Der Vater von vier Kindern promovierte 2009 zum Arzt, seit 2016 war er als Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am LKH Graz Süd-West tätig, wo er im selben Jahr auch seine Facharztausbildung abschloss.

