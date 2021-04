Denkmaier tritt wieder an

Das gab das Team der SPÖ Neumarkt gestern bekannt. Seit dem Jahr 2003 steht der 58-Jährige an der Spitze der 3200-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Freistadt und erfreut sich dabei einer hohen Zustimmung: Im Jahr 2015 erreichte Denkmaier, er ist im Hauptberuf Direktor der Musikschule Linz, mit 71 Prozent das historisch beste Wahlergebnis in Neumarkt, seit es Bürgermeister-Direktwahlen gibt. "Ich bewerbe mich gerne wieder für die Arbeitsperiode 2021 bis 2027 und ich freue mich über die Unterstützung meiner Kandidatur durch das SPÖ-Gemeinderatsteam sowie durch zahlreiche parteiungebundene Gemeindebürger", so Christian Denkmaier über seine Kandidatur.

