Dengelservice: Eine gute Schneid’ ist halb gemäht

Am Mittwoch, 6. September, kann das jeder Besucher einmal selbst ausprobieren – oder sich zeigen lassen. Ein Dengelbankerl ist vorhanden, kann aber ebenso selbst mitgebracht werden.

Nach dem Motto "Gemeinsam statt einsam" ist das Repair-Café am Feldkirchner Marktplatz – jeden ersten Mittwoch – inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt geworden, egal ob es was zu reparieren gibt oder nicht. Beim nächsten Termin am Mittwoch, 6. September, gibt es dabei von 18 bis 20 Uhr ein "Gemeinschafts-Dengeln – mit Johann und dem Dengler-Team". Auch Besucher mit eigener Dengel-Ausrüstung können mitmachen.

Die Dengler schärfen vor Ort Sensen und stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn jemand das Dengeln einmal ausprobieren oder perfektionieren möchte.

Jeder Interessierte ist herzlich willkommen – vom Anfänger bis zum Profi. Kaffee und Kuchen gibt es auch. Informationen: www.umweltfeldkirchen.at

