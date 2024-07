"Den Hunderter würde ich gerne komplett machen"

Der internationale Austausch von jungen Menschen steht im Lions Club Rohrbach Böhmerwald hoch im Kurs. Seit 16 Jahren können Jugendliche durch dieses Programm andere Länder, deren Einzigartigkeiten, Kulturen, Traditionen und vor allem die Menschen näher kennenlernen. Im Gegenzug nehmen die Lions und Gastfamilien aus dem Bezirk Rohrbach jedes Jahr Jugendliche aus den verschiedensten Ländern der Welt auf.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea ist Harald Dobersberger die treibende Kraft hinter dem Jugendaustausch. Bereits 92 Jugendlichen konnten die beiden einen Auslandsaufenthalt mit internationalen Freundschaften ermöglichen. "Den Hunderter möchte ich gerne komplett machen, bevor ich als Verantwortlicher im Club den Jugendaustausch in jüngere Hände legen werde", sagt Dobersberger.

Eine Woche bleiben die eingeladenen Jugendlichen im Mühlviertel bei ihren Gastfamilien, bevor sie in das große, zweiwöchige "Sound of Music Camp" in das Puttererschlössl nach Aigen im Ennstal übersiedeln. Alle Jugendlichen dieses Camps haben eine musikalische Ausbildung, stellen beim Camp ihr Herkunftsland musikalisch vor bestreiten bei einem gemeinsamen Abschlusskonzert das stets beeindruckende Finale des Camps.

Die Mühlviertler Willkommensparty dazu gab es am Sonntag vor einer Woche auf der Kranzling in Haslach. Mit dabei: sechs Jugendliche aus Rumänien, Estland, Türkei, Serbien, USA und Spanien sowie zahlreiche Lions mit ihren Partnerinnen. Gemeinsam wurde auf einer Videowand das EM-Finale im Fußball mitverfolgt. Mit einem Ergebnis, das vor allem Ulyses Ferrández Sánchez aus Spanien jubeln ließ. Die folgenden Tage verliefen mit Bogenschießen in Peilstein, einer Böhmerwaldwanderung, einem Wien-Ausflug sowie einem Abenteuertag am Moldaustausee mit Downhill Roller und Sommerskilift mehr als abwechslungsreich.

Angesichts der guten Stimmung fiel das von Lions-Präsident Stefan Hofer mehr als zufrieden aus: "Gerade in herausfordernden Zeiten ist das Kennenlernen und Verstehen anderer Kulturen und Lebensgewohnheiten von großer Bedeutung. Wir Lions fördern diesen Austausch".

