Den Cocktail-Weltmeister gibt es nun als Briefmarke

Gegen 17 hochqualifizierte Mitbewerber aus aller Herren Länder setzte sich Stefan Haneder aus St. Oswald bei Freistadt heuer bei der Weltmeisterschaft im Cocktailmixen in Karlsbad durch. Der Mühlviertler überzeugte dabei die Jury mit der besten Interpretation eines alkoholfreien Cocktails: "The 5 Elements" ist geschmacklich an ein typisches Mühlviertler Gericht angelehnt – einen Apfelstrudel.

Diesen Erfolg Haneders, der neben seinen internationalen Auftritten als Barkeeper zwei Cocktailbars in Freistadt und Linz betreibt, würdigten die Wirtschaftskammer und die Junge Wirtschaft Freistadt mit einer besonderen Auszeichnung: einer Sonderbriefmarke mit dem Titel "Stefan Haneder – Weltmeister 2022".

Für die Junge Wirtschaft und die WKO Freistadt ist Stefan Haneder einer der herausragenden unternehmerischen Botschafter der Region Freistadt. Christoph Heumader, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft, und Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt, überreichten Haneder ein Set der Sonderbriefmarke in dessen Acanto-Cocktailbar auf dem Freistädter Hauptplatz.

Seit 25 Jahren ist Haneder als Barkeeper tätig und auch weltweit unterwegs. Nach neun Staatsmeistertiteln und drei Vizeweltmeistertiteln im Classic-Bewerb und Showbarkeeping sowie 80 gewonnenen Wettbewerben auf der ganzen Welt ging mit dem Weltmeistertitel sein größter Traum in Erfüllung: "Darauf habe ich 20 Jahre lang hingearbeitet."