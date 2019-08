Demonstration und neues Gutachten im Mühlviertler Stromnetz-Konflikt

Mehr als tausend Menschen versammelten sich am Mittwochvormittag auf dem Linzer Domplatz, um in einem Protestzug zum Landhaus für die Umsetzung einer Erdkabel-Variante und gegen die bislang projektierte 110 kV-Freileitung zwischen Hirschbach und Rohrbach-Berg zu demonstrieren.

Protest vor Linzer Landhaus

Begleitet von einer eigens formierten „Erdkabel-Blaskapelle“ zogen Betroffene aus den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung vor den Sitz der Landesregierung. „Wenn Oberösterreichs Politik das Schlagwort vom Land der Möglichkeiten wirklich ernst nimmt, dann gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit als sich für ein Erdkabel zu entscheiden“, sagte Dominik Revertera, Obmann-Stellvertreter der „IG Landschaftsschutz Mühlviertel“ (IGLM) zum Abschluss der Kundgebung.

Der Ärger der Mühlviertler Erdkabel-Befürworter entzündet sich in erster Linie an der Art und Weise, wie die Diskussion bisher seitens der Projektbetreiber geführt wurde. „Das war kein Dialog sondern ein Monolog. Als Grundeigentümer wurde ich erst vor drei Wochen offiziell informiert, dass ich da auch betroffen sein werde“, sagt Peter Krottenthaler aus St. Peter am Wimberg.

Neues Gutachten präsentiert

Fachliche Rückendeckung in ihrem Vorhaben versprechen sich die Aktivisten von einem Gutachten, das unmittelbar vor dem Protestzug in einer Rohfassung den Medien vorgestellt wurde. Demnach ist ein Erdkabel im Mühlviertel sowohl technisch machbar als auch wirtschaftlich vertretbar.

Fast eine Stunde nahm sich Professor Markus Haslinger von der TU Wien dabei Zeit, um jene Studie inhaltlich zu zerpflücken, die vom Land Oberösterreich als Basis für die Entscheidung zugunsten einer Freileitung herangezogen wurde. Diese sei sowohl methodisch als auch bei der Auswahl des zugrunde gelegten Datenmaterials äußerst mangelhaft: „Im Gesamteindruck wirkt dieser Kostenvergleich schon nach bloßer Überblicksanalyse geradezu bizarr. Was das für konkrete politische Beschlüsse bedeutet, liegt auf der Hand.“

Dass der Kostennachteil einer Erdkabellösung keineswegs mit einem Faktor von 1:3,2 anzusetzen sei, errechneten Professor Heinrich Brakelmann (Universität Duisburg-Essen) und Markus Pöller, Experte für die Planung von Energieversorgungsnetzen aus Tübingen. Sie kommen in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass ein Erdkabel in dem gewählten Planungskorridor nur um 18 Prozent teurer wäre als eine Freileitung und dabei weniger anfällig gegenüber Netzausfällen, wie dies zuletzt bei den Schneefällen heuer im Jänner der Fall gewesen sei. Rechne man die Entwertung der Grundstücke durch eine Freileitung hinzu, komme ein Erdkabel volkswirtschaftlich sogar günstiger, so IGLM-Obmann Bernhard Neulinger aus Bad Leonfelden.

„Seit heute steht fest, dass die bisher vom Land verwendeten Unterlagen dem Shredder zugeführt gehören. Wir werden weiter für die Interessen der Menschen kämpfen“, sagte Rechtsanwalt Wolfgang List, der die IGLM rechtlich begleitet. Das von der Initiative in Auftrag gegebene Gutachten soll in seiner Endfassung im September vorlegen und dem Land für die weitere Projektplanung zur Verfügung gestellt werden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at