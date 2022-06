Demo für nachhaltige Mobilität im Haselgraben

Für die Wiederaufnahme der Haltestelle Türkengraben sowie eine höhere Wertigkeit des öffentlichen Nahverkehrs in der Verkehrsplanung ging es am Donnerstagabend bei einer gemeinsamen Demonstration von SPÖ und Grünen Urfahr-Umgebung an der B126.

Um eine nachhaltige Mobilität für alle Menschen zu ermöglichen, dürfe es keine Abwägung gegenüber Straße, Öffis oder Radverkehr geben, sagte dabei Alois Stöger, Vorsitzender der SPÖ Urfahr-Umgebung: „Es braucht vielmehr eine gemeinsame, nachhaltige Verkehrsplanung. Es darf nicht sein, dass Millionen in die Straße gesteckt werden und Projekte des öffentlichen Verkehrs und für Radwege verschoben werden.“ Das Verhältnis zwischen Preis, Zeitaufwand und Angebot müsse stimmen. Dann würden öffentliche Verkehrsmittel auch gut angenommen. Die Schließung von Haltestellen verbessere dies nicht.

Die Teilnehmenden unterstrichen diese Aussage „Wir finden es sehr schade, dass im Rahmen der derzeitigen Straßensanierung wieder keine Lösung für die Haltestelle gefunden wurde,“ sagte Christian Kremeier, Vorsitzender der SPÖ Altenberg.

In seiner Funktion als Obmann des Verkehrsausschuss im Parlament brachte Stöger einen Entwurf für ein Bundesverkehrszielegesetz ein, das sowohl Zeitaufwand als auch Angebot verbessern würde. So fordert er ein Grundangebot im öffentlichen Verkehr, bei dem jede Gemeinde zwischen 5.00 und 24.00 Uhr mindestens mit einen Halbstundentaktung in beide Fahrtrichtungen - werktags sowie sonn- und feiertags - bedient wird. „Wenn wir auch den kommenden Generationen Mobilität zugestehen wollen, müssen wir beim Thema Verkehrswende einen Zahn zulegen, größer Denken und Projekte rasch umsetzen,“ schließt Stöger.