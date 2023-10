Demenz-Expertin gibt Ratschläge

Der Infoabend findet am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Bezirksbüro der SPÖ in Rohrbach statt. Die renommierte Demenzexpertin und Validation-Masterin, Hildegard Nachum, wird in diesem Vortrag ihre langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet teilen. Sie wird nicht nur Einblicke in die Welt der Veränderungen geben, sondern auch eine neue Perspektive für den Umgang mit Menschen mit Demenz aufzeigen. Dabei wird eine effektive Kommunikationsmethode vorgestellt, um das Zusammenleben mit Angehörigen zu erleichtern.

Kostenlose Anmeldung unter 0660 / 161 89 45 oder per Mail an daniela.haudum@spoe.at.

