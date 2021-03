Demenz als Jahresthema im Sozialsprengel

In Österreich leben aktuell etwa 130.000 Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen. Es gibt Studien, welche bis 2030 eine Verdoppelung der Zahl prognostizieren. Ungefähr 80 Prozent der pflegebedürftigen Personen werden daheim von ihren Angehörigen betreut, und nicht selten stoßen diese, vor allem auch aufgrund demenzieller Veränderungen der Pflegebedürftigen, an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Gerlinde Arnreiter von der Sozial- und Demenzberatungsstelle Rohrbach beim Sozialhilfeverband und Vorstandsmitglied beim SOM hat zwei neue Broschüren gestaltet. Im Folder "Tipps zur Demenzprophylaxe" gibt es wertvolle Information zur Vorsorge. Im zweiten Folder mit dem Titel "Positive Kommunikation macht vieles leichter" gibt es hilfreiche Tipps aus der Praxis für einen wertschätzenden Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind; das erleichtert den Alltag: www.sozialsprengel.or.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.