Dem Schock vor dem Start folgte ein souveräner Rallye-Triumph

PERG. Bei der Schneerosen-Rallye in Langenlois zerlegte der Perger Franz Panhofer die Konkurrenz bei den historischen Fahrzeugen

Eine souveräne Fahrt legte der Perger Rallyepilot Franz Panhofer am Wochenende bei der Scheerosen Rallye in Langenlois hin: Er sicherte sich beim Auftakt der Austrian Rallye Challenge sowohl den Klassensieg als auch den Gesamtsieg bei den historischen Fahrzeugen. Und das, obwohl, der Betriebsleiter von Toyota Mitterbauer in Perg mangels Copilot bis zuletzt um seinen Start zittern musste. Stammbeifahrer Richard Gollatsch musste berufsbedingt absagen und Christian Baier, musste wegen eines akuten Kehlkopfleidens mit Spitalsaufenthalt passen.

Mit dem Freistädter Jürgen Pilz fand Panhofer, aber einen absolut gleichwertigen Ersatz. „Bei der Besichtigung merkte ich sofort, dass ich mit Jürgen viel gemeinsam habe und wir nach dem zweiten Radl auch nichts mehr ändern mussten.“ Fünf Bestzeiten in der historischen Meisterschaft und sieben in der Klassenwertung (von jeweils acht) bestätigen Panhofers Gefühl. Profitieren konnte der Mühlviertler auch davon, dass sein schärfster Konkurrent Max Lampelmaier nach einem Ausritt seine linke Hand nicht mehr zu 100 Prozent gebrauchen konnte „Auf SP 1 hatten wir einen Ausrutscher und haben danach das Setup verfeinert. Fortan hatten wir dank unserer Mechaniker-Crew mit Cheftechniker Karl Trisko ein perfektes Auto und viel Spaß im Cockpit“, beschreibt Panhofer seine Galavorstellung bei der Schneerosen Rallye.

