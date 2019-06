David Keplinger Meister des Jahres

Vier von ihnen zeigten dabei besondere Leistungen und wurden zu "Meistern des Jahres" ernannt. Einer davon ist der Haslacher David Keplinger. Bereits als Schulkind interessierte sich David Keplinger für den Wald, der auf dem elterlichen Betrieb sowohl in forstwirtschaftlicher als auch in jagdlicher Hinsicht schon lange eine große Bedeutung hat. Gleich nach dem Abschluss an der HLBLA St. Florian absolvierte der Haslacher den Forstwirtschaftsfacharbeiter. Die Waldfläche am Hof wurde auf rund 20 Hektar verdoppelt.

