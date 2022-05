David gegen Goliath: Perg fordert den Tabellenführer

Mit 17 Punkten aus neun Partien hat die Union Perg in der Rückrunde die meisten Punkte der Mühlviertler OÖ-Liga-Mannschaften gesammelt und hat sich damit einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsränge erspielt. "Wir sind sehr zufrieden mit den 17 Punkten, die Stimmung im Verein und in der Mannschaft ist sehr gut, wir sind aber noch längst nicht fertig. Wir wollen das beste Frühjahrsteam im Mühlviertel bleiben", sagt Pergs Trainer Jürgen Prandstätter. Heute (19 Uhr, WIMTECH-Arena) kommt der OÖ-Liga-Spitzenreiter ASKÖ Oedt nach Perg. Prandstätter weiß um die Stärke des Gegners: "Oedt hat auf allen Positionen eine unglaublich gute Qualität, es wird sehr schwer, diese Mannschaft zu ärgern. Wir werden jedoch alles versuchen, damit die Punkte in Perg bleiben."

Auch die Aufgaben der zwei weiteren Mühlviertler OÖ-Liga-Teams sind nicht einfach. Der Tabellendritte St. Martin trifft auswärts auf die noch abstiegsbedrohten Micheldorfer, die SPG Pregarten hat die SPG Wallern/St. Marienkirchen zu Gast.

Nach dem 2:2-Unentschieden im Landesliga-Ost-Spitzenspiel gegen Dietach am vergangenen Wochenende hat Bad Leonfelden nach wie vor sechs Punkte Rückstand auf den Ersten Dietach. Die Dietacher müssen heute im Duell gegen den Fünften Schwertberg vorlegen. Bad Leonfelden spielt morgen im Mühlviertel-Duell gegen Naarn. Dabei hat die Mannschaft von Trainer Stefan Hartl noch eine Rechnung offen, im Hinspiel siegte Naarn in Bad Leonfelden mit 2:1.

In der Bezirksliga Nord hat sich das Spitzenduo Altenberg und Putzleinsdorf etwas abgesetzt. Dahinter rangieren Herbstmeister Union Julbach und der SV Freistadt. Ebendiese beiden Mannschaften treffen morgen im direkten Duell aufeinander. Beide sind im Frühjahr bisher viel schuldig geblieben und sind auf Wiedergutmachung aus. Im Herbst besiegte Freistadt Julbach mit 3:1.