David Brandls imposante Medaillensammlung

Am Wochenende nahm sich der dreifache Olympiateilnehmer (2008, 2012 und 2016), der zuletzt von der Bahn in die Freiwasser-Szene gewechselt war, Zeit, um seine imposante Medaillensammlung für ein Foto aus der Vitrine zu holen: "Nach unglaublichen 22 Jahren im Leistungssport, in denen ich einmal um die Welt geschwommen bin, beginnt für mich ein neues Kapitel. Ich blicke auf drei Teilnahmen an olympischen Spielen, EM- Bronze, einige Weltcupplazierungen, Sieg im Europacup, 84 Staatsmeistertitel und 130 Landesmeistertitel zurück."

Brandl hatte heuer im März nach einem positiven Covid-Test beim Weltcup in Doha eine achtwöchige Trainingspause einlegen müssen. In Zukunft will der 34-Jährige als Masseur neu durchstarten.