Dauerregen beim Fest der Erntekronen

Vergeblich hofften Veranstalter, Teilnehmer und Besucher am Sonntagnachmittag auf einen sich aufhellenden Himmel. Doch leider machte das Wetter dem Fest der Erntekronen in Mönchdorf einen Strich durch die Rechnung. Dennoch zogen Pferdegespanne und Oldtimer-Traktoren mit ihren Anhängern und den prächtig geschmückten Erntekronen aus der Region Mühlviertler Alm durch das Ortszentrum an den hartnäckig ausharrenden Zusehern vorbei. Die Goldhauben wurden mit Regenschirmen geschützt und die Ehrengäste fanden unter einem schützenden Dach Zuflucht.