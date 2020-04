Datennutzung im Bezirk Perg stieg um ein Viertel

Homeoffice, Home Schooling sowie Videostreaming statt dem Treffen mit Freunden am Abend haben den Datenverkehr in die Höhe schnellen lassen. "Das Datenvolumen ist seit Ausbruch der Coronakrise um 25 Prozent gestiegen", sagt Jorj-Catalin Colesnicov, Inhaber von COSYS Data in Grein.

Um diesem Anstieg gerecht zu werden, haben etliche Breitbandkunden ihre Kapazitäten erhöht. "Jetzt wird auf 100Mbit/s Datenrate aufgestockt. Dank Glasfaser ist das ja kein Problem", sagt der Bad Kreuzener IT-Unternehmer Gerald Riepert. Die gesteigerte Nachfrage beschränkt sich dabei nicht nur auf das Internet, sondern betrifft alle Medien, die über das Glasfasernetz angeboten werden. Dazu gehören auch Festnetz-Telefonate. Mit zum Teil ungeahnten Spitzen, wie Gerald Riepert weiß: "Am ersten Montag des Lockdowns mussten wir kurzfristig sogar unsere Kapazitäten in diesem Bereich erweitern."

Doch nicht nur die Datenmenge hat sich verändert, sondern auch der Zeitraum der Internetnutzung: Lag bislang der Schwerpunkt am Abend zwischen 20 und 23 Uhr, verteilt sich jetzt die Nutzung auf den ganzen Tag. Colesnicov: "Das ist hauptsächlich auf Homeoffice und Home Education zurückzuführen. Videokonferenzen verstärken diesen Trend."

Provider unter Termindruck

Kunden, die zwar die Glasfaser schon im Haus haben, aber den Anschluss "irgendwann" erledigen wollten, drängen nun vielerorts auf eine rasche Fertigstellung ihres Anschlusses. Das bringt die Perger Provider unter gehörigen Termindruck. Lorenz Schmidberger, Geschäftsführer von Elektro Pühringer in Arbing: "Wir bekommen aber auch Mails dankbarer Kunden, denen wir auf die Schnelle einen Anschluss ermöglicht haben."

Jetzt macht sich bezahlt, dass sich Initiativen im Bezirk – unter anderem die Junge Wirtschaft – schon vor Jahren für einen flächendeckenden Ausbau von Breitband-Datenverbindungen starkmachten und dieser Ausbau vor allem von regionalen Unternehmen getragen wird. Unter anderem durch Michael Ehlers aus Mauthausen: "Wir können sicher sagen, dass wir einige Homeoffice-Arbeitsplätze und damit Jobs durch unser schnelles Internet gerettet haben."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.