Das Weihnachtsmuseum erinnert an alte Bräuche und Traditionen

In ihrem Haus in Harrachstal bewahrt Franziska Winder mit viel Liebe zum Detail alte Traditionen rund um das Weihnachtsfest vor dem Vergessen. Sie präsentiert Christbaumschmuck aus verschiedenen Materialien, Papierkrippen, altes Spielzeug und unzählige liebe Dinge, die die Besucherinnen und Besucher an das Weihnachtsfest von früher denken lassen.

Im heurigen Jahr stehen Nikolaus und Krampus im Mittelpunkt einer Sonderausstellung. Gerade um Bischof Nikolaus ranken sich zahlreiche Legenden. Eine der bekanntesten ist wohl das Schicksal von drei Jungfrauen, deren Vater so arm war, dass er sie ohne Mitgift nicht standesgemäß verheiraten konnte und deshalb sogar daran dachte, sie als Prostituierte arbeiten zu lassen. Nikolaus warf des Nachts Goldstücke durch das Fenster und rettete so die jungen Mädchen. Durch diese Legende wurde er zum Wohltäter, Kinderfreund und winterlichen Gabenbringer. Als sein Begleiter, der die Menschen auch an ihre weniger guten Taten erinnert, betritt der Krampus ab dem 16. Jahrhundert die Bühne der Volkskultur. Im Duett machten Krampus und Nikolaus den 5. und 6. Dezember zu einem Fest, das so tief im heimischen Brauchtum verankert ist wie kaum ein anderes.

Franziska Winder führt Besucher jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 10 und 14 Uhr durch die Ausstellung. Terminvereinbarung unter 07952/6406 oder weihnachtsmuseum@aon.at

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner