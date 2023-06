Das Träumeland öffnet seine Pforten

Offene Türen im Träumeland in Hofkirchen

Einen Blick in den Produktionsbetrieb Träumeland in Hofkirchen, der im Vorjahr ein modernes Logistikzentrum eröffnet hat, kann man beim Tag der offenen Tür am 3. Juni von 10 bis 18 Uhr werfen.

Mit dem Zubau ist die Produktionsfläche auf insgesamt 14.000 m² angewachsen, der Betrieb beschäftigt mittlerweile mehr als 100 Mitarbeitende. Im Bereich der Babymatratzen, die ausschließlich am Standort in Hofkirchen gefertigt werden, ist Träumeland Marktführer im deutschsprachigen Raum. Beim Tag der offenen Tür gibt es spannende Einblicke in den Produktionsbetrieb.

Daneben werden auch Gäste wie Staatssekretärin Claudia Plakolm oder die ehemalige Skiweltmeisterin Marlies Raich erwartet. Die Schwesterfirma Nösslböck, ein Polstereibetrieb mit langjähriger Geschichte, öffnet ebenfalls ihre Türen. Die neu gebaute Werkstatt und der Schauraum wurden erst im Herbst 2022 feierlich eröffnet.

Die Firmengeschichte beginnt schon im Jahr 1902. Im Jahr 1995 übernahm der derzeitige Firmenchef Hannes Nösslböck die Polsterei Nösslböck, und zwei Jahre später wurde die Marke Träumeland gegründet. Seitdem entwickelt sich die Marke ständig weiter.

