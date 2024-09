Das Strudengauer "Leitnweibl" auf Sagenwanderung

In der Rolle des "Strudengauer Leitnweibls" widmet sich Katharina Baumfried den Geschichten des sagenumwobenen Strudengaus. Bei begleiteten Sagenwanderungen erzählt sie von der Donau, den Schicksalen von Bewohnern und Besuchern des Strudengaues und führt mit der "Sage vom stillen Stein" mitten hinein in die Stillensteinklamm. In den kommenden Wochen finden diese Sagenwanderungen am 6., 7., 12., und 27. September jeweils um 15 Uhr sowie am 28. September um 10 Uhr statt. Dauer der Wanderung: ca. 2,5 Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt für Kinder 6 Euro und für Erwachsene 9 Euro. Anmeldung per E-Mail oder SMS an katharina@baumfried.at oder 0676 / 38 93 221.

