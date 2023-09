Das Stift Schlägl in all seinen Facetten erleben

Die nächsten Themen und Termine: Am 26. September geht es um findige Alchemisten, geistreiche Dichter und einen abenteuerlustigen Weltreisenden. Dazu präsentiert Bayer Merkwürdigkeiten und Kuriositäten aus dem Stiftsarchiv. Am 10. Oktober geht es bei einem Spaziergang vom Rosengarten in den Liliengarten und zu Grabdenkmälern. Am Dienstag, 24. Oktober, ist die bunte Welt des Mittelalters in Form der historischen Buchkunst Thema. Weiter geht es am 7. Mai mit dem Thema "Niemals aus der Mode – Marienbilder von der Romanik bis zum Historismus". Danach geht die Reihe wieder von vorne los. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Anmeldung: fuehrungen@stift-schlaegl.at

