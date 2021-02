Das Schwertberger Volksheim wird zum Impfzentrum für den Bezirk Perg

Bewohner aus dem Bezirk Perg, die sich in den kommenden Monaten gegen COVID19 impfen lassen möchten, bekommen ihre Impfdosis mit hoher Wahrscheinlichkeit in Schwertberg verabreicht. Denn am Wochenende wurde der bisher in der Bezirkssporthalle Perg aufgebaute Impfstraße in das Schwertberger Volksheim übersiedelt. „Die Bezirkssporthalle wird wieder für den Schulbetrieb der Schulen in Perg benötigt“, sagt Bezirkshauptmann Werner Kreisl.