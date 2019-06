Das Rote Kreuz klopft an

Unterstützende Mitglieder möchte das Rote Kreuz im Monat Juli im Bezirk Perg werben. Dazu sind im Juli Hausbesuche geplant, bei denen ehrenamtliche Helfer die Menschen im Bezirk um ihre Unterstützung ersuchen.

Das Rote Kreuz ist der größte soziale Dienstleister im Bezirk Perg. Mit knapp 1800 überwiegend freiwilligen Mitarbeitern betreibt die Organisation ein dichtes Netzwerk der Hilfe, das der gesamten Region Sicherheit und Lebensqualität bringt. Vieles davon kann auch durch den regelmäßigen finanziellen Beitrag der unterstützenden Rotkreuz-Mitglieder verwirklicht werden: Katastrophenhilfsdienst, Erste-Hilfe-Ausbildungen, Jugendarbeit, freiwillige Gesundheits- und Sozialdienste, Krisenintervention, Seniorentageszentren, Wohnoase, betreutes Reisen, Rotkreuz-Markt und einiges mehr.

Um all diese Angebote langfristig sichern zu können, startet die Bezirksstelle Perg des Österreichischen Roten Kreuzes in der kommenden Woche eine Mitglieder-Werbung. Zwischen 9 und 21 Uhr werden junge Mitarbeiter in Uniform an Haustüren klingeln und die Bewohner bitten, unterstützendes Mitglied zu werden. Gleichzeitig informieren die Werber über Aufgaben und Dienste des Roten Kreuzes. Die Geldspenden ermöglichen in Kombination mit den Zeitspenden der Mitarbeiter und den Blutspenden vieler im Bezirk, dass dieses breite Rotkreuz-Angebot auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann.

