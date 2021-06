Das Timing könnte kaum besser sein: Pünktlich mit den Lockerungen der Covid-Beschränkungen macht heute Abend die beliebte Livemusik-Reihe "Perg Jammed" wieder von sich hören. Drei Mal werden dabei im Juli – nur bei Schönwetter – Bands und Musiker aus der Region zu ihren Instrumenten greifen: heute auf dem Perger Hauptplatz, am 15. Juli beim Wirt in Auhof und am 29. Juli vor dem "Pergwerk".