Das neue Pfarrheim wird ein Haus der Begegnung

Viel natürliches Licht, viel Holz in der Ausgestaltung der Innenräume und alles in allem eine einladende Atmosphäre: So präsentierte sich das neu renovierte Pfarrheim in Neumarkt beim Eröffnungsfest mit Bischofsvikar Willi Vieböck am Sonntag. "Mit der Generalsanierung des neuen Pfarrheims ist Pfarrer Klemens Hofmann mit seinem Pfarrteam und allen Beteiligten ein Bravourstück gelungen", freute sich dabei auch Bürgermeister Christian Denkmaier über das neue "Haus der Begegnung" in Neumarkt. Die gesamte Gemeindebevölkerung könne sich über dieses von Erich Lengauer geplante, gelungene Bauwerk freuen.

Großes Interesse am neuen Haus gab es beim Eröffnungsfest am Sonntagvormittag: Hunderte interessierte Neumarkterinnen und Neumarkter verfolgten den Festakt und waren bei einem ersten Rundgang von der ansprechenden Ästhetik genauso beeindruckt wie von der zeitgemäßen, alltagstauglichen Ausstattung. Ein besonderes Schmuckstück ist die Bücherei, die mit ihrem Angebot bestimmt eine große Leserschar anlocken wird.