Das Mühlviertel stellt die "Brauerei des Jahres"

Die Brauerei Hofstetten wurde bei der renommierten Austrian-Beer-Challenge in Linz zur "Brauerei des Jahres 2024" gekürt. Die alljährlich von der Interessengemeinschaft der Bierkonsumenten (BierIG) ausgerichtet wird, gilt als wichtigster Bierwettbewerb Österreichs und zieht Brauereien aus dem ganzen Land an.

Die Brauerei Hofstetten eroberte nicht nur die Gesamtwertung, sondern überzeugte die Jury darüber hinaus mit Einzelsiegen: "G'froren's Portwein" in der Kategorie "Holzfassgereifte Biere" und der "Granitbock 25 Jahre" in der Kategorie "Bockbiere untergärig". Weiters gingen mit dem Hofstettner Pils und dem Granitbock Glenmoray zwei Vizestaatsmeistertitel an die innovative Brauerei von Peter Krammer. Im Anschluss an die ABC-Gala in Linz wurden Erfolge in Rohrbach in dem an diesem Tag neueröffneten "b34" ausgiebig gefeiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper