Das Mühlviertel ist wieder Schauplatz der Rally-WM

Die Rally-Weltmeisterschaft gastiert bei der Central European Rally (CER) vom 17. bis 20. Oktober abermals im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien. Der Samstag (19. Oktober) ist Österreich-Tag bei der CER, denn hier fahren die besten Rallypiloten der Welt viermal auf Strecken in den oberösterreichischen Bezirken Rohrbach und Schärding. Dazu zählt die Wertungsprüfung (WP) "Beyond Borders", die von Deutschland kommend bei Wegscheid und Fuchsödt über die Grenze nach Österreich führt und dann über Kollerschlag nach Sarleinsbach fortgesetzt wird. Die Wertungsprüfung "Schärdinger Innviertel" wird zur Gänze auf österreichischem Boden ausgetragen und verläuft zwischen den größeren Gemeinden Vichtenstein und Schardenberg. Beide Wertungsprüfungen werden je einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag befahren. Jedes der drei involvierten Länder bietet dabei seine eigenen Zuschauer-Höhepunkte. Nach dem Start in Prag und der Super-Special-Stage auf der nahen Pferderennbahn Velká Chuchle ist es in Tschechien vor allem die Wertungsprüfung Klatovy, die die Zuschauermassen anziehen wird. Dort warten nicht nur große Zuschauerbereiche, auch die Streckenführung bietet spektakuläre Bilder, wenn etwa speziell aufgebaute Hindernisse im Rally-Speed zu umkurven sind. Die Prüfung wird außerdem viel Zuspruch erfahren, weil hier am Donnerstagabend sowie im Verlauf des Freitags gleich drei Durchgänge auf dem Programm stehen. Am Samstag ist die "Beyond Borders"-Wertungsprüfung ein heißer Tipp. Denn auf der österreichischen Seite der grenzüberschreitenden Strecke wartet eine Sprungkuppe auf die Fans, die von einem Zuschauerpunkt in Hanglage perfekt eingesehen werden kann: eine wahre Rally-Arena. Am abschließenden Sonntag fällt die Entscheidung auf zwei Prüfungen in Deutschland mit besonderem Besucher-Service. Denn die WP "Knaus Tabbert am Hochwald” und die als Powerstage gewertete WP "Passauer Land” werden mit einem Bus-Shuttle verbunden – inklusive Pendelverkehr.

Organisation verbessert

Auch auf die im Vorjahr teilweise geäußerte Kritik über zu wenig beschilderte Zufahrten haben die Organisatoren reagiert: So gibt es heuer großräumig ausgeschilderte Anfahrten auf die Parkplätze. Bei den einzelnen Wertungsprüfungen werden die Zuschauerplätze deutlich gekennzeichnet, die dann jeweils einen guten Blick auf die Strecke ermöglichen. Häufig sind die Zonen so weitläufig, dass sie dazu einladen, die Rally- Fahrzeuge von unterschiedlichen Positionen aus zu sehen.

Schnellerer Zugang

Die Ticketkontrolle wird ebenfalls unkomplizierter als im Vorjahr: Große Umhängetickets gewährleisten gute Sichtbarkeit der Zutrittsberechtigung und damit ein schnelles Durchwinken an den Einlassstellen. In Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen wird es an allen Zuschauerpunkten eine Bewirtung geben, und auch sanitäre Anlagen werden aufgebaut. An jeweils zwei Zuschauerplätzen pro Wertungsprüfung ist eine Moderation vorgesehen.

Tickets für die Fanzonen können bereits online unter www.centraleuropeanrally.eu bestellt werden: Rally-Pässe für alle Rallytage inklusive Zugang zum Service Park in Bad Griesbach sind um 99 Euro zu haben. Tageskarten kosten 45 Euro, VIP-Pässe mit exklusiven Vorteilen starten bei 199 Euro.

