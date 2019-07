KIRCHSCHLAG. Die Bauern hoffen auf Regen, Festveranstalter auf gutes Wetter, Freibadbetreiber auf Sonnenschein. Wie das Wetter morgen wird, interessiert beinahe jeden, der nicht bei heruntergelassenen Rollläden seinen Tag vor einem Computerspiel verbringt. Wie es wirklich wird, weiß Christian Nimmervoll von der Plattform wetter-muehlviertel.at. Der Kirchschlager betreibt eine Wetterstation und ist in das Netzwerk Skywarn Austria eingebunden. "Das Mühlviertel hat sein ganz eigenes Wetter", weiß der Hobby-Meteorologe. Genau deshalb seien regionale Beobachtungen so wichtig. Denn in Österreich sei aufgrund der vielfältigen Topografie eine Prognose mit internationalen Modellen ohnehin schwierig. Umso mehr gilt das auch für das Mühlviertel. Denn vom Donau-Niveau bis zum Plöcken- oder Sternstein kann das Wetter stark variieren. Während man in Rohrbach einen Feierabend-Eisbecher genießt, kann es in Bad Leonfelden und Freistadt schon hageln – so geschehen vor wenigen Tagen. "Das liegt daran, dass das Gewitter über dem Moldaustausee Fahrt aufnimmt und sich dann eine richtige Gewitterstraße durch das Mühlviertel zieht", erklärt Nimmervoll. Ganz genau könne man freilich nie sagen, wo sich eine Zelle entlädt. "Wir wissen oft in der Früh schon, dass es was geben wird. Dann schaut man schon öfter auf das Smartphone und ruft die Radardaten ab. Es bleibt dann spannend, wo es passieren wird", sagt der Mühlviertler Wetterbeobachter.

Emotionales Thema

Freilich kann auch der beste Meteorologe das Wetter nur beobachten und nicht steuern: "Es wird schon sehr viel über das Wetter gejammert. Vielleicht hat man schon verlernt, dass es nicht immer tadellos schön sein kann", sagt Nimmervoll. Noch dazu definiere jeder schönes Wetter anders. "Landwirte wünschen sich Regen, dann soll es drei Tage schön sein zum Ernten und dann wieder regnen. Andere wollen durchgehend acht Wochen Sonnenschein", schmunzelt der Mühlviertler.

Ein zweiter Teil des Wetterbeobachtens ist natürlich die Statistik, aus der längerfristige Entwicklungen abzulesen sind: "Die Dynamik des Wetters ändert sich nachweislich. Ich habe beobachtet, dass sich vor allem in den vergangenen fünf bis sieben Jahren vieles getan hat", weiß Nimmervoll. Trockenphasen seien teilweise auch im Mühlviertel extrem, und der Regen lasse vielerorts lange auf sich warten. "Wir werden diesbezüglich in den nächsten Jahren noch mehr erleben", prognostiziert der Wetterexperte.

Bauernregeln können stimmen

Einen Appell richtet Christian Nimmervoll an jeden Wetter-Interessierten: "Das Wetter zu beobachten, bringt oft viel mehr, als sich auf irgendwelche bunten Apps zu verlassen. Früher hatten die Bauern das Wetter besonders gut im Gespür." Und obwohl Nimmervoll mit alten Bauernregeln nicht immer seine Freude hat, können diese doch stimmen. Der Siebenschläfertag am 27. Juni zum Beispiel sei ein guter Indikator: "Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen lang so bleiben mag", heißt es nämlich. "Natürlich darf man nicht diesen Tag isoliert betrachten, sondern eher den Zeitraum rundherum", erklärt Nimmervoll.

www.wetter-muehlviertel.at

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at